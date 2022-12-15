الإحصاء: 199 ألف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية بلغ 199.4 ألف طالب خلال عام 2021، منهم 53.1% للدبلوم، و33.6% للماجستير، و13.2% للدكتوراه، مقابل250.1 ألف طالب عام 2020، وفقا للنشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا الصادرة عن الجهاز.

وبحسب النشرة، بلغ عدد الدرجات العلمية العليا الذي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2021 نحو 110.5 الف درجة علمية (دبلوم- ماجستير- دكتوراه )، مقابل 100.5 ألف درجة علمية عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 9.9%.

وأضافت النشرة، أن مجال التعليم جاء في المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2021 بعدد 46.9 ألف درجة علمية بنسبة 42.4%، يليها مجال الأعمال والإدارة والقانون بعدد 22.2 ألف درجة علمية بنسبة 20.1%، ثم مجال الصحة بعدد 12.4 ألف درجة علمية بنسبة 11.2%، بينما مجال الخدمات حقق المرتبة الأخيرة بعدد 692 درجة علمية بنسبة 0.6%، من إجمالي الدرجات التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام2021.

وحققت جامعة جنوب الوادي المرتبة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2021 بعدد 13 ألف درجة علمية بنسبة 11.8%، يليها جامعة أسيوط بعدد 9 آلاف درجة علمية بنسبة8.1%، ثم جامعة عين شمس بعدد 8.7 آلاف درجة علمية بنسبة 7.8%، يليها جامعة المنصورة بعدد 8.3 آلاف درجة علمية بنسبة 7.5%.

وأشارت النشرة إلى أن إجمالي عدد الوافدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية بلغ 2605 وافدين عام 2021، مقابل 2425 وافدا عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7.4%.