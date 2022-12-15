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أكد هوجو لوريس حارس مرمى وقائد منتخب فرنسا أن فريقه تخطى منتخب مميز هو المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وتغلبت فرنسا على المغرب 2-0 في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 بملعب "البيت" ليواجه الأرجنتين في النهائي مساء الأحد المقبل بملعب "لوسيل".

وقال لوريس في تصريحات بعد المباراة: "لعبنا أمام المغرب وهو منتخب يعرف كيف يهاجم ويدافع بشكل ممتاز وأظهروا للجميع أنهم ليس منتخب دفاعي وجودتهم كفريقن ولم يكن الوصول للنهائي سهل كما توقعنا".

وأضاف: "عانينا وبذلنا الكثير من الجهد حتى نخرج بدون أن نستقبل أي هدف أمام المغرب، ونحن نعطي لأنفسنا فرصة ذهبية لإدخال منتخب فرنسا تاريخ كرة القدم".

وعن مواجهة الأرجنتين علق حارس فرنسا : "ستكون مباراة صعبة أمام الأرجنتين ولديهم ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم".

وأتم: "كل شيء مهيأ لنهائي مميز فالأرجنتين فريق رائع للغاية وأظهروا مدى قدرتهم التنافسية طوال البطولة".

وأصبح لوريس أكثر حارس مرمى يشارك في كأس العالم بالتساوي مع مانويل نوير برصيد 19 مباراة.