 المقاولون يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري بثلاثية أمام إنبي - بوابة الشروق
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المقاولون يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري بثلاثية أمام إنبي

محمد جلال
نشر في: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 9:10 م | آخر تحديث: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 9:11 م

حقق فريق المقاولون العرب الفوز أمام إنبي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي استضافه ملعب ذئاب الجبل، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل رفيق كابو هدف إنبي الأول في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، وبعدها بثلاث دقائق أضاف أحمد أمين أوفا الهدف الثاني للفريق البترولي، ومن ثم قلص لؤي وائل النتيجة للمقاولون في الدقيقة 23.

ومع بداية الشوط الثاني، انفجر جوزيف أوتشايا لاعب المقاولون وسجل هدفين في الدقيقة 57 و62 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، رفع المقاولون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة السادسة بالمركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري العام.


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