النيابة تطلب التحريات حول مصرع طفلة سقطت من شرفة مسكنها في الإسكندرية

طلبت نيابة المنتزه في الإسكندرية اليوم الخميس، تحريات المباحث حول مصرع طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، متأثرة بجراحها؛ إثر تعرضها لكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم، جراء سقوطها من شرفة الطابق السابع بالعقار محل سكنها.

كما طلبت النيابة، أقوال أسرة الطفلة وشهود العيان من الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، مع مدها بتقرير الطب الشرعي لحالة الجثة، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وصرحت بتسليمها لأسرتها لمواراتها الثرى.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، حول سقوط طفلة من شرفة شقة سكنية، كائنة في شارع العيسوي، منطقة سيدي بشر.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الظاهري وجود جثة مسجاة في الشارع أسفل عقار سكني، إثر سقوطها من الطابق السابع.

وبسؤال أسرة الفتاة أفادت في محضر الشرطة الأولي أن توازن الفتاة اختل وسقطت في الشارع جثة هامدة، وذلك أثناء تواجدها رفقة أشقائها، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في الحادث.

تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.