أعلن المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس، لتصعد إلى 2.5%، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وبحسب ما نشره موقع «الشرق» للاقتصاد، أبطأ البنك المركزي الأوروبي وتيرة رفع أسعار الفائدة، فيما وسّع جهوده للسيطرة على التضخم الذي يفوق 10% عبر قرار تقليص محفظة سنداته البالغة 5 تريليونات يورو (5.3 تريليون دولار) اعتباراً من مارس.

وبعد إقراره زيادات متتالية للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على الودائع بمقدار نصف نقطة إلى 2% يوم الخميس، متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: «يرى المجلس أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة بشكل كبير بوتيرة ثابتة للوصول إلى مستويات مقيدة بشكل كافٍ لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف 2% على المدى المتوسط».

ويأتي هذا القرار بعد أول تراجع للمكاسب الجامحة للأسعار في منطقة اليورو منذ عام ونصف، كما أنه يتزامن مع احتمال أن تكون الكتلة في حالة ركود بالفعل.

وأكدت محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، أن البنك سيستمر برفع أسعار الفائدة بالمقدار المناسب، لمحاولة منع التضخم المرتفع من أن يصبح مترسخا.

كما شددت على أن البنك المركزي الأوروبي، سيستمر باستخدام السياسة النقدية لخفض التضخم إلى هدف 2%، مضيفة أن ذلك لا بد من أن يتم في ظل دعم مرونة النظام المالي لمنطقة اليورو.

وأوضحت لاجارد، أن هذه المرونة ضرورية لمساعدة النظام المالي، على تحقيق هدفه النهائي المتمثل في دعم الاقتصاد الحقيقي لمنطقة اليورو، ومساعدة المركزي الأوروبي بتحقيق استقرار الأسعار.

وأشارت إلى أن الشروط الرئيسية التي تجعل الأنظمة مرنة، هي تمتعها بالقدرة على تحمل الصدمات الفورية، بجانب القدرة على التكيف بشكل فعال مع الظروف الجديدة.

وحذرت من أن السياسات المالية لبعض الحكومات الأوروبية قد تؤدي إلى زيادة الطلب، وأن السياسات المالية والنقدية تحتاج إلى العمل بشكل متزامن لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.