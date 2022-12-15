بدء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دراسة تغيير خطة نظام كأس العالم 2026، والذي سيقام في 3 دول هما أمريكا والمكسيك وكندا.

واقترب مونديال قطر 2022، من نهايته، بعد وصول كل من الأرجنتين وفرنسا للمباراة النهائية لكأس العالم، على حساب كرواتيا والمغرب.

وتلعب المغرب على الميدالية البرونزية في كأس العالم 2022 ضد كرواتيا يوم السبت المقبل، بينما تقام المباراة النهائية بين راقصي التانجو والديوك الفرنسية يوم الأحد المقبل.

ووفقًا لما نشرته وكالة (رويترز) اليوم الخميس، فأن مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، يدرسون حاليًا تغيير نظام كأس العالم 2026، خوفًا من الانتقادات التي ستواجها البطولة خاصة بعد الإعلان عن إقامتها بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة بدلا من 32 منتخبًا كما كانت عليه في النسخ السابقة، بواقع تقسيم المنتخبات لـ16 مجموعة لتضم 3 منتخبات بدلا من 4 فرق.

وأشارت وكالة الأنباء العالمية، إلى أن فيفا لديه تخوف من الانتقادات التي ستتعرض لها بطولة كأس العالم 2026، بسبب كثرة عدد المباريات التي قد تقتل متعة المونديال.

وأضافت رويترز إن المباريات الميتة بالمونديال حسب وصفها، قد تكون بين فريقين سبق لهما الفوز بالمباراة الاولى لكل منهما وحسما التأهل بالفعل للدور المقبل، مما قد يجعل المباراة بلا فائدة، أو تحقيق نتيجة تفيد كليهما وتحرم الفريق الثالث في المجموعة من التأهل.

أكمل التقرير، إن الإتحاد الدولي لكرة القدم، يسعي لتغيير نظام بطولة كأس العالم 2026 المعُلن سابقًا، خوفا من احتمالات حدوث جدل غير مرغوب فيه، عبر مقترحين.

وتضمن نظام بطولة كأس العالم 2026، تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من الـ16 مجموعة إلى دور الـ32، ثم تتوالى المراحل الإقصائية.

يتمثل الإقتراح الأول، الذي كشف عنه أرسين فينجر رئيس تطوير كرة القدم العالمي في فيفا، وهو تقسيم المنتخبات الـ48 لـ12 مجموعة من 4 فرق، ويتأهل المتصدر والوصيف، مع أفضل ثوالث من المجموعات.

فيما تمثل الإقتراح الثاني، في تقسيم كأس العالم إلى قسمين منفصلين من 24 منتخبا، كل قسم يضم 6 مجموعات من 4 منتخبات، على أن يلعب الفائز من كل قسم في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس فيفا قراره حول الشكل النهائي لكأس العالم 2026 في عام 2023.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن عن أسماء 16 مدينة تستضيف كأس العالم 2026 بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث تم اختيار 11 مدينة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومدينتين من كندا، و3 مدن من المكسيك.