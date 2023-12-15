ما هي JVP؟

وفي واشنطن، قالت جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام" إن حوالي 90 متظاهرًا أغلقوا الجسر المؤدي إلى شارع نيويورك في الجزء الشمالي الغربي من العاصمة الأمريكية، وقالت الشرطة إن المظاهرة أغلقت تقاطع شارع نيويورك وشارع نورث كابيتول وحثت الناس على استخدام طرق بديلة، للتعبير عن الاحتجاج على المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع المحاصر.من خلال صفحة الجماعة الرسمية على منصة X أعلنت: "في الليلة الثامنة للحانوكا، 8 مدن و8 جسور. نحن هنا، نتجمع في جميع أنحاء البلاد بأعداد هائلة ومتزايدة، لكي لا نقول كفى للمزيد من الضحايا".كما جرت مظاهرات في بوسطن وأتلانتا وشيكاغو ومينيابوليس وسياتل وبورتلاند بولاية أوريغون.وفي فيلادلفيا قال شاهد لوكالة رويترز إن نحو 200 محتج أغلقوا لفترة وجيزة الطريق السريع وتم اعتقال أكثر من 30 شخصا. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "فلتعيش غزة".طالبت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، ولكن قوات الاحتلال مستمرة في أفعالها العدوانية ضد الفلسطينيين، وأدت الحرب على القطاع إلى احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة منذ السابع من أكتوبر رافضين حصار القوات الإسرائيلية المحتلة القطاع الساحلي الذي دمرت منه جزءًا كبيرًا، مع استشهاد ما يقرب من 19 ألف شخص.وتستثمر المجموعات المحتجة على أفعال إسرائيل، الطرق العامة للتعبير عن رفضها للعدوان، ولجذب قطاعات أكبر لدعم غزة، ففي يوم الأربعاء، قام النشطاء المناهضون لإسرائيل بعرقلة حركة المرور على طريق سريع مزدحم في لوس أنجلوس خلال ساعة الذروة الصباحية، كما نظمت الإدارة وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار.وغردت مجموعة "الصوت اليهود من أجل السلام" أيضاً على إكس صباح الجمعة: "مثل مئات اليهود الأمريكيين الذين أغلقوا الجسور في جميع أنحاء البلاد اليوم، يطالب المتظاهرون في لوس أنجلوس بوقف دائم لإطلاق النار في غزة وفلسطين حرة".صوت يهودي من أجل السلام (JVP) هي مجموعة ناشطة مناهضة لإسرائيل ومعادية للصهيونية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل والقضاء على الصهيونية.ومواقف مجموعة JVP القوية المناهضة للصهيونية تضعها بشكل مباشر في معارضة التيار الرئيسي لليهود الأمريكيين، وتنشر JVP وجهة نظر مفادها أن اليهود الذين يتعاطفون مع إسرائيل ولو بشكل عرضي، يحركهم التفوق الأبيض، والشوفينية العنصرية اليهودية، والتفوق الديني.ينشط حوالي 12 فرعًا من فروع JVP في حرم الجامعات الأمريكية، حيث يعمل الأعضاء غالبًا بشكل وثيق مع فروع المجموعة الطلابية المناهضة لإسرائيل وطلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP) للترويج للمبادرات والرسائل والأحداث المناهضة للاحتلال الإسرائيلي .وكان موقفهم من طوفان الأقصى قد أعلنته المجموعة قائلين: "إن المقاومة المسلحة المناهضة للاستعمار التي انطلقت من قطاع غزة قد استفزتها عقود من العنف الذي فرضته الدولة الإسرائيلية المحتلة، ووصفها بخلاف ذلك أمر كاذب ومضلل".وتضمنت لافتاتهم خلال الاحتجاجات عبارات مثل "المقاومة تحرر أرضاً محتلة منذ 75 عاماً"، "تحيا الانتفاضة وتحيا فلسطين".