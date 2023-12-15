واشنطن تناقش في إسرائيل نهجا عسكريا أقل حدة في قطاع غزة

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ناقشت الولايات المتحدة مع القيادة في إسرائيل إمكانية الانتقال إلى عمليات عسكرية "أقل حدة" في غزة، وفقا لما ذكره البيت الأبيض.

والتقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت يوم الخميس، حسبما قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي في واشنطن.

وتابع كيربي أن سوليفان تحدث عن "احتمال الانتقال مما نسميه العمليات عالية الحدة، وهو ما نراهم يفعلونه الآن إلى عمليات أقل حدة".

وأضاف "لكنني لا أريد أن أضع طابعا زمنيا عليه".

ولم يذكر كيربي الشكل الذي قد تبدو عليه مثل هذه العملية العسكرية.

وتعرضت إسرائيل مؤخرا، نظرا للوضع الإنساني الكارثي في غزة، إلى ضغوط دولية متزايدة - بما في ذلك من الولايات المتحدة.

وردا على سؤال بشأن مدة الحرب، قال كيربي إن الولايات المتحدة لم تحدد للإسرائيليين مدة للحرب.

وقال كيربي: "أعتقد أنه يمكنك أن تفهم أن آخر شيء نرغب في القيام به هو إرسال برقية إلى حماس عما سيواجهونه على الأرجح في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأضاف "أفهم بوضوح أنكم تريدون أن ينتهي هذا في أقرب وقت ممكن، الجميع يريد ذلك".