العثور على جثة بالقرب من ترعة كاسل بكوم إمبو

عثر أهالي مدينة كوم إمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، على جثة شخص لفظ أنفاسه الأخيرة؛ إثر تناول جرعة مواد مخدرة زائدة، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.



وتلقى مركز شرطة كوم إمبو شمال محافظة أسوان، إخطاراً يفيد بعثور الأهالي على جثة شخص تحديدًا بجوار ترعة كاسر، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة إثر تناول جرعة مواد مخدرة زائدة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة التابعة لدائرة المركز؛ للعرض على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة كوم إمبو شمال محافظة أسوان لفحص ومعاينة جثة الشخص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.



وتبين بالفحص التحريات الأولية أن الشخص " م. ب. م" يبلغ من العمر 35 سنة، وانه لفظ انفاسه الأخيرة؛ إثر تناول جرعة مواد مخدرة زائدة، وتمت اجراءات ايداع الجثة بالمشرحة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.