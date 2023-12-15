شباب دمياط ينظم مسابقة ألعاب قوى بمركز شباب كفر المياسرة

نظم مركز شباب كفر المياسرة التابع لإدارة الزرقا بمحافظة دمياط، نشاطا رياضيا"مسابقه ألعاب قوى"، بمشاركة 20 عضو من أعضاء المركز.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة، اليوم، أن هذا النشاط يهدف إلى توسيع المشاركة في الأنشطة الرياضية، واستيعاب الطاقات الشبابية؛ ودمجها في أنشطة مراكز الشباب واكتشاف المواهب.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالأنشطة الرياضية بمراكز الشباب، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات مراكز الشباب لخدمة أعضائها، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.