وكيل زراعة دمياط يتابع محصول القمح في مركز كفر سعد

أجرى المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، جولة مرورية على زراعات القمح، وذلك للاطمئنان على حالتها.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الزراعة بدمياط، اليوم الجمعة، أن وكيل الزراعة أوصى بالتواصل الدائم مع المزارعين، وحثهم بضرورة زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح، والالتزام بتنفيذ الدورة الزراعية لمحصول القمح، كما أوصى باتباع التعليمات والتوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج، ورفع الكفاءة الإنتاجية.

وتابع أن ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبحضور المهندس أحمد هيكل، مدير المكتب الفني بالمديرية قسم الإرشاد الزراعي بكفر سعد.