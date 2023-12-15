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يواصل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، تألقه في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تصدى لركلة جزاء من أمام المهاجم الفرنسي كريم بنزيما خلال مواجهة الفريق الأحمر واتحاد جدة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي واتحاد جدة بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب الجوهرة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح الشناوي في الحفاظ على تقدم فريقه خلال أحداث الشوط الأول، بعدما تصدى لركلة جزاء سددها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 44.

وشارك الشناوي مع الأهلي في 3 نسخ من بطولة كأس العالم للأندية، ونجح في التصدي إلى 4 ركلات جزاء خلال 8 مباريات خاضها مع الفريق الأحمر.

وقاد الشناوي فريقه الأهلي لتحقيق الميدالية البرونزية في مونديال الأندية 2020، بعدما تصدى لركلتي ترجيح في مباراة بالميراس البرازيلي من أمام اللاعبين سليفا باربوزا و فيليبي ميلو.

كما تصدى الشناوي إلى ركلة جزاء خلال مباراة الأهلي وريال مدريد بنصف نهائي النسخة الماضية من المونديال، من أمام اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش.