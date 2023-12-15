شهداء وجرحى في استهداف إسرائيل مدرسة تأوي نازحين بغزة

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية، الجمعة، مدرسة تأوي نازحين فلسطينيين في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.



وأفاد مراسل وكالة الأناضول، بأن عددا من القذائف المدفعية استهدفت مدرسة "حيفا" بخان يونس، والتي تؤوي مئات النازحين الذين فروا من عمليات القصف الإسرائيلي في مناطق سكناهم.



وبحسب إفادة مصادر طبية، فإن القصف تسبب بوقوع عدد من الشهداء والجرحى في صفوف النازحين.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".