أحالت النقابة العامة للمحامين وإدارة التأديب، محمد شمس الدين علي المحامي للتأديب في الشكوى المقدمة من مها إبراهيم حمدي لكونه مثل مصالح متعارضة رغم كونه وكيلًا للفقيد زوجها محمد رضا، ولها ولابنتها أمل رضا.

وجاء في الإحالة، أنه قد باشر أعمال قانونية للخصوم، مستشهدة بذلك بأعمال قام بها لصالحهم، بقيامه بفصل بعض الموظفين والعاملين بدعاوى عمالية مرفوعة، وموكلًا من زوجها خلال حياته، وباشر أعمال قانونية للسيدة كريستينا نادية لوزر مقاضيًا فيها موكليه السابقين مها إبراهيم حمدي وابنتها.

وقيدت الشكوى بنقابة المحامين برقم 182 لسنة 2023 لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وحددت محكمة جنح نويبع جلسة 9 يناير المقبل، لمحاكمة كل من محمد شمس الدين المحامي، وأحمد شمس الدين، وكريستينا نادية برونو، وأحمد المقدم، وعادل سليم، بتهمة تزوير في استعلام وراثة واستعماله، وخيانة أمانة.