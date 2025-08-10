10 شهداء بقصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في حي الشجاعية شرق غزة

استُشهد 10 فلسطينيون وأصيب آخرون، اليوم الأحد، بعد قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 10 مواطنين بعد قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية، مشيرة إلى أنه لم يتم انتشال جثامين 3 شهداء من المكان لشدة القصف.

وأصيب عدد آخر من المواطنين بجروح مختلفة، بعد قصف مسيرة للاحتلال خيمة قرب منطقة طبريا غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و850 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.