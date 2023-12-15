تشكيل مفاجىء للأهلي في مواجهة اتحاد جدة

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية بملعب "الجوهرة المشعة".

ودفع كولر بأحمد نبيل كوكا اللاعب الشاب في وسط الملعب بجوار مروان عطية وإمام عاشور.

وقد جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط : مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو - كهربا - حسين الشحات

ويفتتح الأهلي مشواره في نسخة كأس العالم للأندية 2023، بمواجهة اتحاد جدة السعودي في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية، بعدما فاز الفريق السعودي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول بنتيجة 3-0.

ويسعى الأهلي في مشاركته التاسعة بمونديال الأندية لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه بعد الحصول على الميدالية البرونزية في ثلاث مناسبات سابقة.