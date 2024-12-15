تنطلق جلسات اليوم الأول للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي يقام تحت شعار دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير، اليوم، بمجموعة جلسات وموائد مستديرة يتحدث فيها عدد كبير من كبار الصحفيين والنقابيين والمتخصصين في اقتصاديات الصحافة، وخبراء التدريب والصحافة الرقمية تحت عناوين رئيسية تتعلق بأوضاع الصحافة المصرية وتشريعاتها والحريات الصحفية، وأجور الصحفيين والتحديات التي تواجههم مهنيا وماديا وميدانيا.

ويبدأ المؤتمر بثلاث جلسات متوازية تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث تتناول الجلسة الأولى: حرية الصحافة والصحفيين.. أوضاع صعبة وتدخلات تشريعية واجبة، في قاعة هيكل - الدور الرابع، ويتحدث فيها كلا من جمال عبد الرحيم، محمد سعد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، نجاد البرعي، النائبة أميرة العادلي، ويديرها محمد بصل، مدير تحرير الشروق.

فيما تتناول الجلسة الثانية: تحديات الإصلاح الإداري وبيئة العمل في الصحف المصرية، وتنطلق في قاعة كامل زهيري بالدور الثالث، بمشاركة جلاء جاب الله، محمد فايز فرحات، أكرم القصاص، أسامة السعيد، هشام فؤاد، تديرها أ. أمينة النقاش.

وتغطي الجلسة الثالثة: سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية والصحف، وتنطلق في قاعة أمين الرافعي بالدور الثالث، ويتحدث فيها عبد المحسن سلامة، عبد الفتاح الجبالي، غالي محمد، حازم شريف، محمود الحضري، وتديرها الإعلامية لميس الحديدي.

وفي تمام الثانية عشر والنصف، تنطلق ثلاث جلسات أخرى متوازية، تتناول الجلسة الأولى: مستقبل الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي، في قاعة كامل زهيري بالدور الثالث، ويتحدث فيها محمد شومان، إيهاب الزلاقي، رضوى عبد اللطيف، إيمان الوراقي، وتديرها الإعلامية منى سالمان.

فيما تتناول الجلسة الثانية: وسائل تحسين أجور الصحفيين وتصحيح أوضاعهم المالية، في قاعة هيكل - الدور الرابع، ويتحدث فيها محمد خراجة، محمد نجم ، أحمد مختار، سلمى حسين، وتديرها أميمة كمال.

وتتناول الجلسة الثالثة المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسئولية، في قاعة أمين الرافعي بالدور الثالث، ويشارك فيها عبد الله السناوي، ماجد منير، علا الشافعي، أشرف مدبولي، ويديرها عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق.

وتنطلق أربع جلسات متوازية في تمام الثالثة، حيث تتناول الجلسة الأولى: آليات تطوير المحتوى وإشكاليات الثورة الرقمية، في قاعة كامل زهيري بالدور الثالث يتحدث فيها عصام كامل، ياسر عبد العزيز، علاء الغطريفي، صفاء عاشور، وتديرها أ. سحر عبد الرحمن.

أنا الجلسة الثانية فتتناول أزمة تمويل الصحف.. سُبل زيادة الإيرادات وخفض المصروفات، وتنطلق قي قاعة طه حسين بالدور الرابع، بمشاركة مجدي الجلاد، محرز غالي، أحمد فتحي، علي التركي، ويديرها الإعلامي جابر القرموطي.

وتتناول الجلسة الثالثة رؤى جديدة لحرية الإصدار والنشر في مصر، في قاعة هيكل بالدور الرابع، حيث يشارك فيها أيمن الصياد، عزت إبراهيم، عمرو بدر، لينا عطا الله، شيماء حمدي، ويديرها الإعلامي أ. عمرو الليثي.

فيما تتناول الجلسة الرابعة مائدة مستديرة للتحدث عن الصحف الحزبية والمتوقفة.. الأزمة ومسارات الحلول، في قاعة أمين الرافعي الدور الثالث، بمشاركة أمينة النقاش، جمال عبد الرحيم، هشام يونس، حسين الزناتي، عاطف خليل، وممثلون عن الصحف الحزبية والمتوقفة، ويديرها كارم محمود.

وفي تمام الخامسة، يتم قراءة وعرض لنتائج استبيان المؤتمر العام السادس، في قاعة كامل زهيري، بمشاركة اللجنة المشاركة في إعداد الاستبيان سامح محروس، مي مصطفى، أحمد فتحي محمود.

وتستمر جلسات المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين يوم الإثنين أيضا، وينتهي مساء ذات اليوم بجلسة ختامية لعرض التوصيات.

وكانت الجلسات التحضيرية للمؤتمر قد بدأت منذ أبريل الماضي تحت 3 محاور رئيسية بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي وشارك فيها عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية وممتهني الصحافة، قبل ان تستكمل الامانة العامة للمؤتمر الجلسات وتقوم بوضح البرنامج الختامي للمؤتمر.

وقدمت خلال جلسات العمل والتحضير للمؤتمر العديد من أوراق العمل التي أعدها صحفيون ومتخصصون وأكاديميون ونقابيون، ونشرت عبر الموقع الرسمي للمؤتمر لمطالعتها والاستفادة منها، ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.