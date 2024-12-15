مقتل أمريكيين اثنين بالرصاص في ولاية ميتشواكان المكسيكية

قتل أمريكيان اثنان بالرصاص أثناء زيارتهما لولاية ميتشواكان غربي المكسيك، حيث أكدت السلطات هويتهما يوم السبت.

وقالت النيابة العامة في الولاية إن الإثنين، رجل وامرأة، لقيا حتفهما عندما تعرضت شاحنتهما الصغيرة لوابل من الرصاص. وأكدت السلطات أنها بصدد التحقيق في الحادث، لكنها لم تقدم أي معلومات حتى الآن حول هوية الجناة أو الدافع المحتمل.

ووقعت الجريمة مساء الأربعاء في بلدة أنجاماكتيرو في ميتشواكان.

وأكدت حكومة البلدة أن الضحيتين هما رافاييل كاردونا وزوجته جلوريا أمبريز. وأشارت إلى أن كاردونا هو شقيق زوجة عمدة البلدة، وقالت إن الفعاليات العامة المزمع إقامتها للاحتفال بعيد الميلاد تم إلغاؤها.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الزوجين كانا من مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا، وكانا على ما يبدو في زيارة للبلدة المكسيكية.

وتقع البلدة على الحدود مع ولاية جواناخواتو المجاورة، التي تشهد أعلى معدلات القتل في المكسيك. ويرجع العنف هناك إلى الصراع المسلح بين عصابات المخدرات التي تتنافس على السيطرة على الأراضي.