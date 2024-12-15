الحكومة الإسرائيلية توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالإجماع على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة ومستوطنة كتسرين، بتكلفة إجمالية تزيد عن 40 مليون شيكل.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، «جاءت الموافقة على الخطة، في ظل الأوضاع التي تشهدها سوريا، ومن منطلق الرغبة في مضاعفة عدد سكان الجولان».

ووفقًا للبيان «تتضمن الخطة: تعزيز التعليم، ومشروعات الطاقة المتجددة، وإنشاء قرية طلابية، وبرنامج التطوير التنظيمي الذي سيساعد المجلس الإقليمي في الجولان على استيعاب السكان الجدد الذين سيصلون إلى الهضبة».

وقال نتنياهو، إن «قرار توسيع المستوطنات في الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل»، مضيفًا: «القرار مهم بشكل خاص في هذا الوقت، وسنواصل الاستيطان في الهضبة».

وعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعًا مساء يوم 12 ديسمبر الجاري لصياغة موقف عربي موحد إزاء قيام الجيش الإسرائيلي باحتلال أراض إضافية بالجولان السوري المحتل، بمبادرة من جمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة.

ونتج عن هذا الاجتماع صدور قرار عربي يدين توغل إسرائيل داخل نطاق المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، واعتبار ذلك مخالفا لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام 1974.