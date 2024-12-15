ترامب يعين ريتشارد جرينيل مبعوثا للمهام الخاصة

أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم السبت أنه اختار ريتشارد جرينيل ليشغل منصب مبعوث المهام الخاصة، مكلفا إياه بمساعدة الإدارة القادمة في التعامل مع بعض من أصعب التحديات في السياسة الخارجية.

وشغل جرينيل منصب سفير الولايات المتحدة في ألمانيا خلال إدارة ترامب الأولى، وكان مبعوثا رئاسيا خاصا لعملية السلام بين صربيا وكوسوفو، كما تولى لفترة قصيرة منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالانابة.

وكان جرينيل أيضا أحد المرشحين لتولي منصب وزير الخارجية، ولكن ترامب رشح في النهاية السيناتور ماركو روبيو لهذا المنصب.

وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" في إعلانه عن التعيين: "ريك سيعمل في بعض من أكثر الأماكن سخونة في العالم، بما في ذلك فنزويلا وكوريا الشمالية".