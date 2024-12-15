قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك تواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكدا وجود حجم من الثقة المتبادلة بين الجانبين.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهئية العامة للاستعلامات، اليوم الأحد، أن الرأي المصري يحظى بتقدير وقبول من قِبل الجانب الأمريكي.

وأشار إلى أن مصر ستواصل هذه التحركات لإيجاد حلول للقضايا العالقة مثل قضايا غزة والسودان وسوريا.

ولفت إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تعرضت لاختبارات كثيرة على مدار الـ40 سنة الماضية، وأثبتت التجارب أنها علاقات صامدة وقوية وقادرة.

ونوه بأن التجارب أثبتت أيضًا حاجة الولايات المتحدة لاستمرار وثبات العلاقات الاستراتيجية مع مصر.

وكان الرئيس السيسي قد اجتمع مع عدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والسادة المحافظين، وكبار قادة القوات المسلحة.

كما التقى الرئيس السيسي، عددًا من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وتناول الرئيس تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في غزة والجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون عراقيل.