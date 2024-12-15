القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يتحدث هاتفيا مع بايدن

أجرى القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية "هان دوك-سو" اليوم الأحد محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تعهد بالحفاظ على التحالف بين البلدين وتطويره، حسبما ذكر مكتبه.

وأجرى هان المحادثة الهاتفية التي استمرت لمدة 16 دقيقة مع بايدن بعد عزل الجمعية الوطنية للرئيس "يون سيوك-يول" يوم السبت، بسبب فرضه الأحكام العرفية لمدة وجيزة في 3 ديسمبر، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال هان: "ستنفذ حكومتنا سياساتنا الدبلوماسية والأمنية دون انقطاع، وستبذل الجهود حتى يستمر التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره دون تردد"، وفقا لمكتبه.

وشدد هان على أهمية ترسيخ الموقف الدفاعي المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المشتركة، مثل التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية والتعاون المتزايد بين موسكو وبيونج يانج.

وأوضح أيضا أن جميع شؤون الدولة ستدار بدقة وصرامة وفقا للدستور والقانون.

وشكر بايدن هان على الشرح الذي قدمه، وأعرب عن ثقته في ديمقراطية كوريا الجنوبية، مشيرا في الوقت نفسه إلى صمودها، وفقا لمكتب "هان".

وقال بايدن: "لم يتغير التحالف الراسخ بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، وأكد أنه سيواصل العمل مع الجانب الكوري الجنوبي من أجل تطوير وتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وفقا لمكتب هان.

وشكر هان بايدن على اهتمامه وجهوده لتطوير التحالف الثنائي والتعاون الثلاثي مع اليابان بدرجة كبيرة خلال فترة ولايته. وتعهد بايدن بمواصلة دعم تطوير التحالف.

وتولى هان، بصفته رئيسا للوزراء، منصب القائم بأعمال الرئيس، فور إيقاف يون عن مهامه بعد عزله من منصبه.