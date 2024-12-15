البابا فرنسيس يدعو إلى «علمانية صحية» خلال زيارته إلى كورسيكا

دعا البابا فرنسيس، إلى علمانية صحية خلال زيارته لجزيرة كورسيكا الفرنسية.

وأضاف البابا فرانسيس، الذي يعد أول بابا على الإطلاق يزور الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، أنه لا ينبغي وضع المسيحية والثقافة العلمانية في مواجهة بعضها البعض.

ودعا البابا، إلى علمانية أي - فصل الكنيسة عن الدولة - تكون ديناميكية وقابلة للتكيف.

وقال البابا، إن التعاون المستمر بين السلطات المدنية والروحية يصب في مصلحة المجتمع.

وأضاف البابا، بأن من شأن العلمانية الصحية أن تسمح للسياسة بالعمل دون استغلال الدين، وأن يُمارس الدين بحرية دون أن تثقله سياسة تمليها المصالح.

واستقبل المصلون والمارة، الذين اصطفوا على طول شوارع أجاسيو عاصمة كورسيكا، البابا، الذي من المقرر أن يعود إلى الفاتيكان مساء اليوم.

ومن المقرر أيضا أن يقيم البابا قداسا ويلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.