كونفيدرالية دول الساحل تعلن إعفاء مواطني مجموعة إيكواس بغرب إفريقيا من التأشيرة

أعلنت كونيفدرالية دول الساحل، إعفاء مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" من تأشيرة الدخول، إلى منطقة التكتل الذي يضم كلا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وقال بيان صادر عن الرئيس الانتقالي لمالي الجنرال عاصمي غويتا والرئيس الحالي لكونفدرالية دول الساحل، نشرته الخارجية النيجرية، أن "كونفدرالية دول الساحل هي منطقة بدون تأشيرة لأي مواطن من الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا"- حسب موقع سبوتنيك.

وأضاف البيان أن "لمواطني إيكواس الحق في الدخول والتنقل والإقامة والخروج من أراضي الدول الأعضاء في كونفدرالية دول الساحل وفقا للنصوص الوطنية المعمول بها".

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الكونفدرالية تحتفظ بالحق، وفقا لقوانينها وأنظمتها، في رفض دخول أي مواطن من "إيكواس" يكون ضمن فئة المهاجرين غير المقبولين على أراضيها.

وفقاً للبيان "يسمح للمركبات الخاصة المسجلة على أراضي إحدى الدول الأعضاء في إيكواس الدخول إلى أراضي دولة عضو في الكونفدرالية وفقا للنصوص المعمول بها".

وقال البيان أن هذه "القرارات جاءت اقتناعا من قادة كونفدرالية دول الساحل بضرورة مواصلة النضالات البطولية التي تخوضها الشعوب والبلدان الأفريقية، من أجل الاستقلال السياسي والكرامة الإنسانية والتحرر الاقتصادي، ووفاء لأهداف ومُثُل ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".