أصدر اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، توجيهاته بتعطيل الدراسة، غدًا، حرصًا على سلامة الطلاب، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وعدم استقرار الطقس.

من جانبه، أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، قرار المحافظ بمنح جميع مدارس المحافظة إجازة غدًا الثلاثاء، حرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب بكافة المراحل التعليمية.

وتتعرض محافظة شمال سيناء لأحوال جوية غير مستقرة، تتمثل في سقوط الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى تكدس مياه الأمطار في الشوارع والميادين والأحياء، وهو ما أعاق حركة المارة.

كما أعلن اللواء وليد عبد الرؤوف، رئيس مركز ومدينة العريش، استمرار أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار وفتح غرف تصريف الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وأشار رئيس المركز إلى تحرك معدات كسح الأمطار وفتح غرف تصريف مياه الأمطار، بحضور إدارة الأزمات وسيارات مجلس المدينة، وجاري العمل على كسح مياه الأمطار وفتح الطرق أمام السيارات، مع متابعة الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بديوان عام المحافظة.