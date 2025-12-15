أعلنت السلطات المغربية، ارتفاع ضحايا سيول وفيضانات مدينة آسفي (غرب) إلى 21 وفاة نتيجة أمطار رعدية غزيرة.

وقالت محافظة آسفي، في بيان لها في وقت متأخر من ليلة الأحد، إنه "في حصيلة جديدة للخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدتها المدينة مساء الأحد، وما خلفتها من سيول فيضانية هائلة خلال فترة زمنية وجيزة، تم، إلى حدود اللحظة، تسجيل إحدى وعشرين حالة وفاة".

وأكد البيان، أن التعبئة المكثفة تتواصل من أجل مواصلة عمليات التمشيط والإنقاذ والبحث عن مفقودين محتملين، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المناطق المتضررة، وتوفير الدعم والمواكبة لفائدة الساكنة المتأثرة بهذه الوضعية الاستثنائية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت السلطات المحلية، أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم، نتيجة السيول والفيضانات، ثم ارتفعت الحصيلة إلى 14 وفاة.

وقالت وكالة أنباء المغرب الرسميةن نقلا عن السلطات المحلية بآسفي، إنه "تم تسجيل سبع حالات وفاة، نتيجة السيول الجارفة وتسرب المياه إلى عدد من المنازل والمحلات، على إثر التساقطات الرعدية القوية جدا التي شهدها المدينة والتي أدت إلى إحداث تدفقات فيضانية استثنائية خلال فترة زمنية وجيزة".

وأضافت السلطات، أنه "تم إسعاف 20 شخصا آخرين يخضعون حاليا للعناية الطبية في مستشفى محمد الخامس بآسفي (حكومي)".

فيما أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان، تعليق الدراسة بمدينة آسفي والنواحي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وخلال الأيام الماضية، شهدت عدة مدن مغربية، تساقطات مطرية غزيرة إلى جانب تساقط كثيف للثلوج في مناطق متفرقة من البلاد.

والأحد، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية (حكومية)، في بيان، من تساقطات مطرية رعدية "قوية جدا" تصل إلى 40 ملم، ويرتقب أن تستمر خلال الأيام القادمة، في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، أنه من المتوقع تسجيل أمطار قوية من 20 إلى 40 ملم بأقاليم فكيك والرشيدية (جنوب شرق) وآسفي وسيدي بنور والجديدة (غرب) والرحامنة (شمال) وبركان والناظور (شمال شرق).

وتوقعت تسجيل أمطار قوية أحيانا رعدية من 40 إلى 60 ملم بأقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال (شمال)، والخميسات، وبن سليمان، وسطات، وتمار،ة والصخيرات، وسلا، وبرشيد (غرب) وخنيفرة وخريبكة (شمال)، الثلاثاء المقبل.