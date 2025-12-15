أتيليه العرب يكرم الفائزين بأفضل مشروعات التخرج بكليات الفنون الجميلة

حصدت الفتيات، 11 جائزة في مسابقة أتيليه العرب للثقافة والفنون الراعية لمشروعات التخرج لطلاب كليات الفنون الجميلة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وشهد جاليري ضي الزمالك، مساء الأحد، تكريم 13 فائزا من بين 200 فنان تشكيلي من شباب الخريجين، بحضور نقيب التشكيليين الفنان طارق الكومي، والفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، والفنان الدكتور سامى البلشي، وسط حضور العشرات من طلاب وخريجي كليات الفنون الجميلة وأساتذة الجامعات.

وكرم الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، 9 فنانات شابات من خريجات كليات الفنون، هن الفنانات إيمان ناجى عبد الهادي، وحنين عصام، ونيرة طارق، ونور العيسوي، ولبنى ياقوت، رضوى رمضان، وسلمى سعد العبد، وماريا خالد رشدي، واليمنية عهود ميهوب، وآية خميس، وسارة قنديل.

كما كرم من شباب الفنانين الخريجين عن مشروعاتهم، الفنان بشاي أيمن، والنحات عمرو رجب.

وشهد جاليري ضي المهندسين، أمس، افتتاح معرض مشروعات خريجي كليات الفنون الجميلة، وضم ما يزيد عن 200 عمل تشكيلي، تم اختيارها من قبل لجنة الفرز والتحكيم التي ضمت عددا من كبار الفنانين.

ويستمر عرض أعمال الشباب حتى نهاية العام 2025، ليعلن بعدها أتيليه العرب جدول معارض فروعه للعام الجديد.