البحيرة تستعد لأمطار اليوم: المحافظ ترفع درجة التأهب بجميع المراكز والمدن

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد والتأهب بجميع المراكز والمدن، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة أي تأثيرات محتملة لحالة عدم الاستقرار الجوي.

يأتي ذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد المحافظة اليوم أمطارًا خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج.

وأوضحت محافظ البحيرة أن حالة الجاهزية والاستنفار التام مستمرة، مع التواجد الميداني الدائم للأجهزة التنفيذية، وتمركز المعدات والآلات وسرعة الاستجابة لأي بلاغات أو طلبات من المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الطقس وتجمعات مياه الأمطار.

وشددت على ضرورة انعقاد وحدة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة بشكل دائم وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة، لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها، مع اتخاذ الإجراءات التالية:

- التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للتعامل السريع مع الأعطال المحتملة، وإزالة أي معوقات قبل بدء موجة الطقس.

- مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بكميات مناسبة.

- متابعة كل الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وكذلك أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح.