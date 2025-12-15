 إصابة 3 أشخاص بحروق من مادة كاوية في مصنع بشمال سيناء - بوابة الشروق
الإثنين 15 ديسمبر 2025 10:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟

النتـائـج تصويت

إصابة 3 أشخاص بحروق من مادة كاوية في مصنع بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 15 ديسمبر 2025 - 9:57 م | آخر تحديث: الإثنين 15 ديسمبر 2025 - 9:57 م

أُصيب 3 أشخاص بحروق إثر مادة كاوية في مصنع للأسمنت الأبيض بمنطقة بغداد بمحافظة شمال سيناء.

وتلقت الجهات المختصة بشمال سيناء إخطارًا يفيد إصابة كل من: "ن.ع.ز.ف، 33 سنة، عامل مصنع من منقباد بأسيوط، والتشخيص الطبي: جروح من الدرجة الثانية والأولى في الوجه والرقبة، وحالته متوسطة".

كما أصيب كل من "م.ف.م، 45 سنة، ملاحظ ميكانيكا بالمصنع من حي الزهور بالعريش، والتشخيص الطبي: حرق من الدرجة الثانية والأولى في الوجه والرقبة واليد اليسرى، وحالته متوسطة، وم.م.ح، 18 سنة، طالب مقيم شارع أسيوط بالعريش، والتشخيص الطبي: حرق من الدرجة الثانية في اليد اليسرى واليمنى، وحالته مستقرة".

فيما نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة للكشف عن ملابسات الحادث.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك