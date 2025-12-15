إصابة 3 أشخاص بحروق من مادة كاوية في مصنع بشمال سيناء

أُصيب 3 أشخاص بحروق إثر مادة كاوية في مصنع للأسمنت الأبيض بمنطقة بغداد بمحافظة شمال سيناء.

وتلقت الجهات المختصة بشمال سيناء إخطارًا يفيد إصابة كل من: "ن.ع.ز.ف، 33 سنة، عامل مصنع من منقباد بأسيوط، والتشخيص الطبي: جروح من الدرجة الثانية والأولى في الوجه والرقبة، وحالته متوسطة".

كما أصيب كل من "م.ف.م، 45 سنة، ملاحظ ميكانيكا بالمصنع من حي الزهور بالعريش، والتشخيص الطبي: حرق من الدرجة الثانية والأولى في الوجه والرقبة واليد اليسرى، وحالته متوسطة، وم.م.ح، 18 سنة، طالب مقيم شارع أسيوط بالعريش، والتشخيص الطبي: حرق من الدرجة الثانية في اليد اليسرى واليمنى، وحالته مستقرة".

فيما نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة للكشف عن ملابسات الحادث.