عقيلة صالح: لا يستطيع أحد فرض إرادته علينا

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقوم بالتهديد والتبرير لغزو ليبيا، واصفًا إياها بالتبريرات غير المعقولة وغير المقبولة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، أن مصالح أردوغان ترتبط بشخص واحد وهو رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، مؤكدًا أن المصالح الليبية تضمنها القوانين والتقاليد الليبية والالتزامات والتعاونات.

وأشار إلى أن تهديدات «أردوغان» بتلقين قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر درسا إذا واصل هجماته، من أجل تخويف الليبيين، مستطردًا: «يريد أن نخاف ونفعل ما يريده، لكن نحن أحفاد عمر المختار الذي قال نحن لن نستسلم، نموت أو ننتصر، ولا يستطيع أحد أن يفرض علينا إرادته».