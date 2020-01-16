نيجيريا: إطلاق سراح 5 موظفين بالإغاثة الدولية اختطفوا ديسمبر الماضي شمال شرقي البلاد

ذكر ردايو (أفريقيا- 1)، أن تنظيم (داعش) في غرب أفريقيا (إسواب) أطلق سراح خمسة من موظفي الإغاثة الإنسانية، الذين اختطفهم، في شهر ديسمبر الماضي، في شمال شرق نيجيريا.

وقالت مصادر أمنية في نيجيريا- لم تفصح عن هويتها- إنه تم إطلاق سراح عمال الإغاثة الخمسة، وذلك بعد مرور أيام من إجراء مفاوضات مع (إسواب).

وأضاف الراديو، أنه تم اختطاف هؤلاء الموظفين الذين يعملون في منظمات للإغاثة الإنسانية الدولية، إلى جانب العديد من الأشخاص الآخرين في حوادث منفصلة من قبل عناصر (إسواب)، والذي يضم فصيلا منشقا من جماعة (بوكو حرام)، حيث ارتدوا ملابس جنود واعترضوا مركبات على الطريق بالقرب من (مايدوجوري) عاصمة ولاية (بورنو).

من جانبها، قالت إحدى الرهائن "المطلق سراحهم"، إنه تم نقلهم إلى مقر جهاز الأمن القومي في نيجيريا قبل تسليمهم إلى المنظمات التابعين لها، وهي (المنظمة الفرنسية غير الحكومية أليما، والصليب الأحمر، والتضامن، والمنظمة الدولية للهجرة)، مؤكدة أنهم جميعا بخير وبحالة صحية جيدة.

يذكر أن (إيسواب) تقوم باختطاف المزيد والمزيد من سائقي السيارات عند نقاط التفتيش في ولاية (بورنو)، واستهداف قوات الأمن وأعضاء المليشيات المناهضة للجهاد والمسيحيين، ووفقا للأمم المتحدة فإن الصراع الذي استمر لمدة 10 سنوات في شمال شرق نيجيريا أسفر عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد مليوني شخص، حيث وصل إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورين لنيجيريا.