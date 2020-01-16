 أوساط صناعية تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 0.5% بألمانيا خلال 2020 - بوابة الشروق
الخميس 16 يناير 2020 4:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

أوساط صناعية تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 0.5% بألمانيا خلال 2020

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 3:58 م | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 3:58 م

أعلن اتحاد الصناعات الألمانية توقعاته لعام 2020 بنمو إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا بنسبة 5ر0 بالمئة.

وقال رئيس الاتحاد ديتر كمبف اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين إن معظم هذا النمو- نحو 80 بالمئة منه- ينتج من العدد الكبير نسبيا لأيام العمل في 2020، مضيفا: "زيادة الناتج المحلي بنسبة 5ر0 بالمئة ليست خبرا إيجابيا، وإنما تحذيرا".

وحذر كمبف من أن الوضع صعبا، لاسيما بالنسبة للأوساط الاقتصادية، وقال: "نحن في حالة ركود"، لافتا إلى أن الشركات تكافح منذ أكثر من عام تراجع فرص العمل وحجم الإنتاج.

وطلب كمبف من الحكومة الألمانية برنامجا استثماريا يتم تصميمه لعشرة أعوام قادمة، وقال: "ألمانيا بصفتها موقعا للاستثمار تقع في موقف صعب بسبب نقص الموارد وبسبب البيروقراطية المفرطة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك