بيعت صفحة واحدة من أحد أعداد قصص الرجل العنكبوت (سبايدرمان) المصورة في مزاد مقابل 3.36 مليون دولار.

وفي العدد، الذي صدر في عام 1984، ظهر لأول مرة الزي الأسود لسبايدرمان.

وظهرت الرسوم، وهي بريشة مايك زيك، في الصفحة 24 من العدد 8 من سلسلة "الحروب السرية" التي أنتجتها شركة "مارفل".

وبيع الرسم في دالاس بولاية تكساس الأمريكية، بأكثر من عشرة أمثال الثمن الذي افتتح به المزاد.

وفي العام الماضي، بيع عدد من سلسلة سبايدرمان، صادر في 1962، في مزاد مقابل 3.6 مليون دولار، متخطياً ثمن عدد من سلسلة "سوبرمان"، كان يُعتبر الأغلى في تاريخ القصص المصورة.

وقاد الزي الأسود، الذي ظهر في الصفحة المباعة، إلى شخصية "فينوم" الخارقة.

وكان أعلى ثمن لصفحة واحدة من قصص مصورة 657250 دولاراً، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وكانت هذه صفحة داخلية في عدد صدر في عام 1974 ضمن سلسلة الرجل الأخضر "هالك"، وظهرت فيها لأول مرة شخصية "وولفرين" التي تنتمي لسلسلة "إكس من".

وبيعت صفحة سبايدرمان يوم الخميس في اليوم الأول من فعالية تنظمها دار هيريتاج للمزادات، وتستغرق 4 أيام.

وفي بيان صحفي، قالت دار المزادات "حين بلغت (الصفحة) سعرها النهائي، محطمة كل الأرقام القياسية السابقة للأعمال الفنية للقصص المصورة، اندلع تهليل في صالة المزاد".

ولم يذكر البيان معلومات عن البائع أو المشتري.

وابتكر ستان لي شخصية سبايدرمان، التي ظهرت للمرة الأولى في العدد رقم 15 من سلسلة القصص المصورة "أمايزينغ فانتازي"، التابعة لشركة مارفل، في عام 1962.

وكان ستان لي كاتباً ورئيسا سابقاً لشركة "مارفل كوميكس". وبالإضافة إلى سبايدرمان، ابتكر ستان لي شخصيات أخرى مثل "هالك" و"أيرون مان" و"ذا فانتاستيك فور".

وكان معروفًا أيضًا بتصوير معاناة أبطاله الخارقين من مشاكل الحياة اليومية، مثل حب الشباب وقشرة الرأس.

كما كان رائدا بابتكار شخصيات مثل "دير ديفيل" الذي كان كفيفاً، و"بلاك بانثر"، وهو أول بطل خارق أسود البشرة من إنتاج "مارفل".

وألهمت سلسلة سبايدرمان المصورة العديد من الأفلام، أحدثها "سبايدر مان: لا عودة للديار"، الذي يؤدي فيه دور البطولة الممثل توم هولاند.