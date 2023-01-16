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كشف حلمي طولان، مدرب انبي السابق، عن عرض النادي الاهلي التعاقد مع جون ايبوكا، لاعب سيراميكا كيلوباترا الحالي.

وقال حلمي طولان في تصريحات تلفزيونية لقناة النهار: «الاهلي بالفعل تحدث معي بشأن جون ايبوكا».

وأضاف: «وسئلت عنه وقلت أنه أحد أفضل المهاجمين في الدوري المصري حاليا، لأنه يملك جميع المهام الهجومية مثل الشوط على المرمى والتحرك بشكل جيد».

وأوضح: «للعلم ليس الأهلي فقط من يفاوضه اعتقد بان الزمالك يتفاوض معه أيضا».

وأتم: «اراه صفقة جيدة للغاية بالنسبة للزمالك وسيفيد الفريق بشكل كبير خاصة في ظل تراجع مستوى سيف الدين الجزيري في الفترة الأخيرة».