يصدر قريبًا عن دار الشروق المجموعة القصصية "قطط تعوي وكلاب تموء"، للكاتب أحمد عبد المنعم رمضان. تصميم الغلاف للفنان هاني صالح.



تتوفر المجموعة القصصية في مقرات مكتبات الشروق وجناح الدار بمعرض القاهرة للكتاب وكبرى المكتبات.



وتعد المجموعة القصصية هى التعاون الأول للكاتب أحمد عبد المنعم رمضان مع دار الشروق، حيث وقّع الكاتب أحمد عبد المنعم رمضان، بتاريخ 29 أكتوبر 2022، عقد نشر مجموعته القصصية الجديدة، "قطط تعوي وكلاب تموء"، مع أميرة أبو المجد مدير النشر والعضو المنتدب لدار الشروق.



أحمد عبد المنعم رمضان، روائي وطبيب، تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة عام 2008، نشرت له مجموعة من القصص القصيرة بعدد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، مثل العربي الكويتية، إبداع، أخبار الأدب، دبى الثقافية، الطريق اللبنانية، الدوحة، البيان الكويتية، وكذلك فى الأهرام والأخبار والقاهرة، الحياة اللندنية، والأخبار اللبنانية.



صدر له عدة مؤلفات من بينها: المجموعة القصصية "أحلام الدوبلير"، الحاصلة على المركز الثانى فى مسابقة أخبار الأدب بعام 2015، ورواية "رائحة مولانا"، ورواية "رسائل سبتمبر "، و"فى مواجهة شون كونرى"– مجموعة قصصية –، و"أحلام الدوبلير"– مجموعة قصصية –، و"صورة مع أنور وجدى"بالإضافة إلى عددا من المقالات المنشورة عن الأدب والسينما في مجموعة من المواقع والمنصات الإلكترونية.