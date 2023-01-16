انطلاق تدريبات الطيران الروسية البيلاروسية لتستمر حتى فبراير المقبل

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم /الاثنين/ انطلاق تدريبات الطيران الروسية البيلاروسية والتي ستستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

وقال نائب سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي بافيل مورافيكو، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن التدريبات ستكون ذات طبيعة دفاعية إقليمية.

وسيتم تنفيذ طلعات الاستطلاع والصد الجوي بهدف إعداد وحدات الطيران المشتركة للقيام بالمهام القتالية ذات الصلة.

وستشارك في التدريبات المطارات ومناطق التدريب على أراضي الجمهورية البيلاروسية، حيث ستعمل وحدات الطيران العسكرية المشتركة على رفع تأهبها لأى استفزاز خارجي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن موسكو ومينسك ستواصلان ممارسة التدريبات المشتركة، بما في ذلك داخل مجموعة القوات الإقليمية.