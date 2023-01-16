نيبال تعلن الحداد الوطني على ضحايا تحطم الطائرة وتلاشي آمال العثور على ناجين

وأظهرت لقطات من هاتف محمول طائرة شركة يتي للخطوط الجوية وهي تنحدر بحدة مع اقترابها من المطار.

ولم يتضح بعد سبب الحادث، لكن نيبال لديها تاريخ مأساوي من حوادث الطيران المميتة.

وتم تعليق عملية البحث والإنقاذ، التي شارك فيها مئات من الجنود النيباليين، ليلا بسبب الظلام لكن من المقرر أن تستأنف صباح الاثنين.

وأظهرت تقارير تلفزيونية محلية رجال الإنقاذ وهم يتدافعون حول أجزاء متفحمة من الطائرة التي اصطدمت بالأرض في ممر نهر سيتي، على بعد كيلومتر واحد فقط من المطار.

وقُتل معظم الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 72، لكن وردت تقارير غير مؤكدة عن نجاة العديد من الأشخاص، على الرغم من إصابتهم بجروح خطيرة.

وقالت ديفيا داكال، وهي من سكان المنطقة التي وقع فيها الحادث، لبي بي سي إنها هرعت إلى موقع التحطم بعد أن شاهدت الطائرة وهي تهوي من السماء بعد الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي بقليل (05:15 بتوقيت غرينتش).

وقالت "لدى وصولي لموقع الحادث، كان المكان مزدحما بالفعل. كان هناك دخان كثيف يتصاعد من ألسنة النيران في الطائرة. ثم جاءت المروحيات في وقت قصير للغاية."