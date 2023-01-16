على مدار 15 مواجهة سابقة، هي تاريخ لقاءات الزمالك وبيراميدز في كل البطولات، لم تكن هناك سوى مواجهة إقصائية وحيدة جمعت الفريقين.

تقابل الزمالك مع بيراميدز سواء بمسماه الحالي أو القديم "الأسيوطي سبورت" 14 مرة، كانت الغلبة للأبيض في أغلب المواجهات فيما حضر التعادل 3 مرات بينهما، وكانت هناك مواجهة وحيدة على مستوى كأس مصر.

وجاءت مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي نسخة 2019 لكأس مصر، وقتها كان يقود الفريق الأبيض المدرب الصربي ميلوتان سريدوفيتش "ميتشو"، بينما يدرّب بيراميدز الفرنسي سيباستيان ديسابر.

فاز الزمالك بثلاثية نظيفة سجلها يوسف أوباما وأشرف بن شرقي "هدفين" علما بأن هذا الثنائي بات غائبا عن القلعة البيضاء، بانتقال الأول معارا إلى الحزم السعودي في يناير الجاري، وانضمام بن شرقي إلى الجزيرة الإماراتي بنهاية عقده مع الزمالك في صيف 2022.