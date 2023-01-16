نتنياهو: نشر فيديو منجيستو خدعة تؤخر التوصل لأي صفقة

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب "تسخّر كافة مواردها وجهودها لإعادة الأسرى والمفقودين من غزة".



وتعليقا على الفيديو الذي نشرته كتائب القسام الاثنين، وعرضت من خلاله رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها أفيرا منجستو يطالب فيها إسرائيل بالإفراج عنه، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن نشر فيديو منجيستو خدعة تؤخر أي فرصة للتوصل إلى صفقة.



وفي الفيديو قال منجستو: "إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟".



وفي أبريل 2016، أعلنت كتائب القسام لأول مرة، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، أفيرا منجستو، شام السيد، هدار جولدن، وشاؤول آرون.



والأسرى الأربعة بينهم جنديان أسرا خلال الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014، أما الآخران فقد دخلا القطاع في ظروف غير واضحة.