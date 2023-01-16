النائب أحمد عثمان: مبادرة خيرك سابق خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية

أكد النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الدور الذي يؤديه التحالف الوطني للعمل الأهلي في المجالين التنموي والخيري، وهو ما ساهم في عودة العمل الأهلي لدوره الحقيقي في تقديم الدعم للمجتمع من خلال القيام بدور تكاملي مع الحكومة.

وشدد "عثمان"، على أهمية مبادرة "خيرك سابق" التي أطلقها التحالف مؤخرا التحالف الوطني للعمل الأهلي، والتي تستهدف تقديم الدعم الغذائي لنحو 5 ملايين أسرة على مدار العام.

وقال عضو مجلس النواب، إن المبادرة جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي طالب التحالف ببذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على دول العالم.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة، فمن المقرر أن تعمل على 3 مستويات، أولها توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة، لشراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى 300 جنيه، وحد أقصى 500 جنيه، وذلك من خلال منافذ متعددة منتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن المبادرة تعمل على مستوى آخر، وهو توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة في منازلها وفقا قاعدة بيانات التحالف الوطني، وأخيرًا توزيع من وجبات طعام جاهزة من خلال مطابخ التحالف المنتشرة بكل محافظات الجمهورية.

وشدد على أن التحالف الوطني حريص على تقديم الدعم للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم، ودعم قيم التكافل الاجتماعي في المجتمع المصري.

وأكد ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم اللازم للتحالف الوطني وتحقيق التمكين الاقتصادي له لكي يتمكن من القيام بالدور المنوط به، مطالبًا المجتمع المدني بالتفاعل مع المبادرة وتوسيع دائرة المشاركة في التحالف الوطني لصياغة تاريخ جديد للعمل الأهلي من خلال القيام بدور فعال في مرحلة مهمة من تاريخ الوطن.