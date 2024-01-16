الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية لاختيار مجلس أمناء دمياط الجديدة لمدة عامين

عقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المرحلة الثانية لإجراء المقابلات الشخصية لاختيار أعضاء مجلس الأمناء للعضوية الجديدة عن السكان ضمن الدورة الجديدة 2024 /2025 بشأن تشكيل مجالس أمناء المدن العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، في بيان له اليوم، أن مجلس الأمناء يتم تشكيله من المستثمرين وسكان المدينة، بنسبة 40% للمستثمرين و60% للسكان، ولا يقل عدد أعضاء المجلس عن 9 أعضاء، ولا يزيد عن 15 عضوا، كما يراعى أن يكون الأعضاء ممثلين لتقسيمات المدينة، أحياء – ومجاورات، مشيرا إلى أنه تم استكمال عقد المقابلات الشخصية لعدد من المتقدمين الذين استوفوا شروط الترشيح، طبقا للإعلان الخاص بالترشح لعضوية المجلس.

يذكر أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، قد سبق وأعلن عن فتح باب التقدم للراغبين من سكان مدينة دمياط الجديدة؛ لعضوية مجلس أمناء المدينة لدورته الجديدة عن السكان، خلال الفترة من 3 وحتى 17 ديسمبر الماضي.