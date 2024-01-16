بدأت منذ قليل النسخة الـ75 من حفل توزيع جوائز «إيمي - Emmy»، في نسخته الـ75، ليتم الاحتفاء بأفضل المسلسلات التلفزيونية لعام 2023، وذلك بعد 6 أشهر من إعلان الترشيحات، حيث تم الكشف عنها في شهر يوليو الماضي.

ويقام حفل توزيع جوائز «إيمي» المختصة في قطاع الإنتاج التلفزيوني، في نسختها الـ 75 على مسرح «بيكوك» في ومدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، في أمريكا، ويقدم الحفل الممثل أنتوني أندرسون، وذلك بعد تأجيل دام 4 أشهر بسبب إضراب كتاب السيناريو والممثلي في هوليوود، والذي أدى إلى توقف تام لكافة أنشطة الصناعة من تصوير وكتابة المسلسلات أو الأفلام، وحتى الاجتفاء بالعروض الخاصة للأعمال، وحفلات توزيع الجوائز.

ونال كريستوفر ستورر جائزة أفضل مخرج لمسلسل كوميدي، عن مسلسله «الدب - The Bear».

ونافس على الجائزة كلا من بيل هادر عن مسلسل «باري - Barry»، وديكلان لوني عن مسلسل «تيد لاسو - Ted Lasso»، وإيمي شيرمان بالادينو عن مسلسل «السيدة الرائعة ميسيل - The Marvelous Mrs. Maisel»، ومارى لو بيلي عن مسلسل «عرض السيدة بات - The Ms. Pat Show»، وتيم برتون عن مسلسل «وينزداي - Wednesday»