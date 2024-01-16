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المقاومة العراقية: استهداف هدفا حيويا داخل إسرائيل

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 9:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 9:18 م

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت خلال الأيام الماضية هدفًا حيويًا وسط إسرائيل باستخدام صاروخ بعيد المدى.

وجاء في بيان صادر عن المقاومة عبر صفحتها عبر منصة تلجرام للتواصل الاجتماعي أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، هدفاً حيوياً وسط الكيان الصهيوني، بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطوّر) بعيد المدى، في الأيام السابقة".

وأكدت المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل "العدو"، ووعدت بشن المزيد ، وفقا للبيان.


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