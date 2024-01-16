إيران تعلن استهداف مواقع لمسلحين عبر الحدود في باكستان

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شنت إيران ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ في باكستان المجاورة دمرت قاعدتين تستخدمهما جماعة جيش العدل المسلحة، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وسبق أن أعلنت الجماعة السنية مسؤوليتها عن عدة هجمات في جنوب شرقي إيران، حيث تقاتل من أجل انفصال محافظة سيستان وبلوشيستان المضطربة.

يذكر أن معظم سكان المحافظة من السنة، خلافا للدولة الشيعية.

وتصنف الولايات المتحدة وإيران جماعة جيش العدل باعتبارها منظمة "إرهابية".

وتشير تقارير إلى أن الجماعة المسلحة تنشط بشدة في باكستان، المحاذية لمحافظة سيستان وبلوشيستان.

ولم يرد تعليق من مسؤولي باكستان على الفور.

وقال الحرس الثوري الإيراني في ساعة مبكرة صباح اليوم إنه هاجم أهدافا في شمالي العراق وسوريا بصواريخ باليستية، مما أغضب حكومة بغداد.

ووصف الحرس الثوري الهدف في المناطق الكردية في العراق بأنه "مركز تجسس" لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد".