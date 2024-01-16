سفير فلسطين لدى لندن: ما يحدث في غزة إبادة جماعية مع سبق الإصرار

قال سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، إن «ما يحدث في غزة إبادة جماعية مع سبق الإصرار»، مشيرًا إلى أن «الجهات الدولية لم تتدخل بشكل فعال للتوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق النار، رغم الأزمة الإنسانية في القطاع».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن «قدرة المستشفيات في غزة على علاج المرضى محدودة للغاية»، منوهًا أن «هناك عددًا قليلًا من المستشفيات يعمل الآن».

ونوه أن «إسرائيل دمرت القطاع الصحي في غزة، كما أنها تستخدم سياسات التجويع كسلاح ضد أبناء الشعب الفلسطيني».

وأشار إلى أن «أعدادًا كبيرة من الشهداء سقطوا بسبب الإصابة بالأمراض والجوع»، قائلًا إن «العديد من الأشخاص لقوا حتفهم؛ بسبب معانتهم من أمراض خطيرة كالسرطان».

ولفت إلى أن «الاحتلال يحكم على الشعب الفلسطيني في غزة بالموت»، مستشهدًا بتصريحات العديد من المسئولين الإسرائيليين في بداية العدوان، والتي أكدوا فيها أنهم يستخدمون التجويع كسلاح في الحرب.

وأوضح أن «هذا السلاح استخدم من قبل في أوكرانيا والعديد من المناطق حول العالم، لكنه لم يستخدم بتلك الضراوة على مر التاريخ، كما يحدث في غزة الآن».

وذكر أن «الحكومة الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب في الضفة الغربية وعمدت إلى تدمير المنشآت»، نافيًا وجود أمل للخروج من الأزمة الراهنة بدون وقف شامل لإطلاق النار.