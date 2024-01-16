مقتل موظفة في سوبر ماركت جراء إطلاق نار بغرب ألمانيا

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قتلت موظفة /38 عاما/ بالرصاص في سوبر ماركت في غرب ألمانيا، حسبما ذكرت وكالات إنفاذ القانون في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وقع الحادث في متجر في بلدة مورفيلدن-فالدورف، جنوب فرانكفورت.

ثم انتحر الجاني المزعوم /48 عاما/ حسبما قال مكتب المدعي العام والشرطة.

ودخل الرجل متجر الخصم حوالي الساعة 0715 مساء بالتوقيت المحلي (1815 بتوقيت جرينتش) وأطلق النار على المرأة عدة مرات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحية والرجل /48 عاما/ كانا على علاقة في الماضي، مما قد يمثل دافعا محتملا.

ولا يزال التحقيق جاريا من قبل مكتب المدعي العام والشرطة.

وكان هناك العديد من العملاء في مكان الحادث وقت وقوع الجريمة ، لكن لم يصب أحد.