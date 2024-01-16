محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز كفر صقر

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شوارع مدينة كفر صقر، وذلك في جولة مفاجئة لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية.



وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه قد تفقد أعمال رصف شارع الجمهورية الغربي بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، وأعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الفرعية والجانبية بحي النصر والنهضة بإجمالي مساحة مسطحة 13 ألف متر مربع بتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه، وأعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع حي السلام بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه، وأعمال إنشاء مبنى الحملة الميكانيكية المُقام على مساحة 800 متر بتكلفة مبدئية 2.5 مليون جنيه.



كما اطمأن المحافظ على انتهاء أعمال رد الشيء لأصلة بشارع بنك مصر وتفريعاته بتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه.



واختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة سير انتظام العمل بمستشفى كفر صقر المركزي؛ للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المستشفى والتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة.