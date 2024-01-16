وول ستريت جورنال: شل تعلق جميع الشحنات عبر البحر الأحمر

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن شركة "شل" النفطية الكبرى علقت جميع الشحنات عبر البحر الأحمر لأجل غير مسمى، بعدما أثارت الضربات الأميركية والبريطانية على الحوثيين باليمن مخاوف من زيادة التصعيد.

وأدّت الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن إلى تعطيل التجارة العالمية. وقالت الجماعة إن هجماتها تأتي تضامناً مع الفلسطينيين في ظل العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت "وول ستريت جورنال"، خلال تقرير منشور عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن الشركة اتخذت الأسبوع الماضي خطوة لوقف جميع عمليات العبور لمخاوف من أن يتسبب هجوم ناجح في تسرب نفطي هائل بالمنطقة، فضلاً عن المخاطر التي تهدد سلامة أطقم السفن.

والشهر الماضي، أعلنت شركة "بي.بي" البريطانية للنفط وقف عبور سفنها البحر الأحمر.

واستخدمت جماعة الحوثي، التي تسيطر على مساحات كبيرة من الساحل الغربي لليمن، الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والقوارب الصغيرة لاستهداف السفن، التي يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.

ومن بين الهجمات الحوثية المهمة، هجوم وقع في 19 نوفمبر الماضي، عندما سيطرت الجماعة على سفينة "جالاكسي ليدر"، وهي سفينة تجارية قال الحوثيون إنها مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، واحتجزوا قبطانها وطاقمها، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي 26 ديسمبر الماضي، أدى استخدام الحوثيين قوارب موجهة إلى حدوث انفجار على بعد ميل واحد تقريبًا من سفينة حربية أمريكية.

في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما نفذتا بشكل مشترك عشرات الضربات على مواقع للحوثيين، فجر الجمعة الماضية. وفي اليوم التالي، كشفت القوات الأمريكية أنها نفذت ضربة جديدة على موقع للحوثيين في إطار الرد على هجمات الجماعة على سفن تجارية في البحر الأحمر.