سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ثمن الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، نجاح السلطات المصرية في إدخال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي والإعلامي وائل الدحدوح إلى مصر من قطاع غزة، وائل الذي فقد الكثير من أبناء أسرته، كان آخرهم نجله حمزة نتيجة القصف الإسرائيلي. هذه هي مصر بمواقفها ودعمها لأشقائنا الفلسطينيين. مرحبا بوائل الإعلامي الوطني المقاتل».

السلطات المصريه تنجح في إدخال الصحفي والإعلامي وائل الدحدوح إلي مصر من قطاع غزه ، وائل الذي فقد الكثير من أبناء أسرته ، كان آخرهم نجله حمزه نتيجة القصف الإسرائيلي . هذه هي مصر بمواقفها ودعمها لأشقائنا الفلسطينين . مرحبا بوائل الاعلامي الوطني المقاتل — مصطفى بكري (@BakryMP) January 16, 2024

وتقدمت نقابة الصحفيين، بالشكر إلى الدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج.

وقالت النقابة إنها «تواصلت مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح»، مشيرة إلى أن «الدحدوح وجه الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية».

وفي وقت سابق، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السلطات المصرية نجحت في إدخال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد.

يذكر أن وائل الدحدوح كان فقد زوجته وابنه وابنته وحفيدته في غارة إسرائيلية؛ استهدفت منزلاً نزحوا إليه وسط قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وبعدها بعدة أسابيع أُصيب هو نفسه واستشهد زميله المصور سامر أبو دقة، بقصف إسرائيلي خلال تغطيتهم لمجريات الحرب بمدينة خان يونس.

واستشهد حمزة وائل الدحدوح؛ جراء قصف إسرائيلي على سيارة كان يستقلها مع زميله الصحفي مصطفى ثريا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.