تحويل المتهم بذبح كلب في الشارع إلى مستشفى الأمراض العقلية

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة ذبح كلب ضال على يد شاب أمام المارة بمنطقة الجيزة، وأمرت النيابة بعرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير حول سلامته العقلية، وطلبت النيابة تحريات المباحث لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عاطل وغير متزوج ويعيش مع أسرته، ويوم الواقعة خرج من منزله ومعه "سكين" وذبح أحد الكلاب أمام المارة مما أدى لترويعهم، وتبين أنه مهتز نفسيًا وغير واعِ بتصرفاته وكان يردد بعض الكلمات غير المفهومة.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من موظفة بهيئة الرفق بالحيوان تتهم فيه عاطلا بذبح الكلاب الضالة بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة البلاغ تم ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.